HDP'nin "Randevu" restine İYİ Parti'den yanıt: Çok da önemsemeyiz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Gara operasyonu sonrası başta Meral Akşener olmak üzere İYİ Parti'den yapılan açıklamalardan sonra "Randevu talebini askıya aldık" dedi. HDP'nin bu hamlesine İYİ Parti'den de yanıt gecikmedi.

Terör örgütü PKK'nın Gara'da 13 masum insanı vahşi bir şekilde şehit etmesinin ardından İyi Parti ile HDP arasındaki gizli ittifak kriz çıktı. Krizin fitilini, İyi Parti'den HDP'ye yönelik kullanılan ifadeler ateşledi.

"PKK'YLA DOST OLAN BİZİM DÜŞMANIMIZDIR"

Meclis Genel Kurulu'nda konuşma yapan İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Dediniz ki Karayılan'ı bin parçaya böleceğiz. 10 bin parçaya bölün, elimizden gelen destek neyse vermekten geri durmayacağız. Sadece Karayılan'ı değil, ona destek olanları da bölün, parçalayın. Türk milletine düşman olan PKK, bizim de düşmanımızdır. Türk milletine ilan ediyorum. PKK'yla dost olan da bizim düşmanımızdır. Herkes iyi bilsin ki PKK'ya düşman olamayanlar da asla bizim dostumuz olamaz." dedi.

İYİ PARTİ'NİN DİLİNE ÖZEN GÖSTERMESİ GEREK

Bu sözlerin üzerine HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan açıklama yaptı ve "İyi Parti'nin kendi diline özen göstermesi gerek. Bu dil düzelirse, bu durumu tekrar değerlendiririz. Bu kadar basit." diyerek İyi Parti'den randevu istemeyeceklerini belirtti.

HDP'nin İyi Parti'ye karşı aldığı bu tavıra cevap gecikmedi. TBMM'de basın toplantısı düzenleyen İyi Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, HDP'nin çıkışını önemsemediklerini söyledi.

"KULAK VERDİĞİMİZ HUSUSLAR DEĞİL"

Tatlıoğlu, "Kimsenin bizi vasıflandırması çok anlam taşımıyor. Çok da önemsemeyiz. Bunlar bizim çok kulak verdiğimiz hususlar değil." ifadelerini kullandı.