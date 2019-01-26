HDP'nin Mardin, Midyat Belediyesi Eş Başkan Adayı Osman Demirci Kimdir?

HDP'nin Mardin, Midyat Belediyesi Eş Başkan adayı Osman Demirci oldu. Peki, HDP'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Mardin, Midyat Belediyesi Eş Başkan adayı olan Osman Demirci kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

OSMAN DEMİRCİ KİMDİR?

Osman Demirci, 1971 yılında Mardin'in Midyat İlçesi'ne bağlı Yemişli Köyü'nde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Mardin'de tamamladıktan sonra 1989 yılında eğitim için İsviçre'ye gitti. Eğitimini tamamlayıp 1992 yılında Türkiye'ye döndükten sonra 1997 yılında kurduğu Özmidyat Şirketi'nde çalışmaya başladı. 2009-2012 yılları arasında kısa adlı MAREV olan Mardinler Eğitim ve dayanışma Vakfı yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatları Birliği yönetim kurulu üyeliğinden yakın zamanda ayrılan Osman Demirci evli ve 3 çocuk babası olup, 5 dil bilmektedir. 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Halkların Demokratik Partisi 25. Dönem milletvekili adayı oldu. 27. Dönem HDP Gaziantep Milletvekili Adayı oldu. Osman Demirci, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP'den Mardin, Midyat Belediyesi Eş Başkan Adayı oldu.