HDP'nin Çerkezköy binasında polis ve jandarmadan arama (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HDP'nin Çerkezköy binasında polis ve jandarmadan arama (2)

Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Haberler | Güncel
HDP'nin Çerkezköy binasında polis ve jandarmadan arama (2)

VALİLİK: 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDITekirdağ Valiliği, Çerkezköy ilçesindeki HDP binasında, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, polis ve jandarma ekiplerinin aramasına ilişkin açıklama yaptı.

VALİLİK: 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Tekirdağ Valiliği, Çerkezköy ilçesindeki HDP binasında, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, polis ve jandarma ekiplerinin aramasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada 6 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilerek, "Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğümüzün ortaklaşa yaptığı operasyonda, Çerkezköy HDP İlçe Başkanlığı binasında arama yapılmış, yapılan aramada terörist başının posterleri ile çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirilmiştir. Soruşturma kapsamında il genelinde gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs hakkında adli süreç devam etmektedir" denildi.

İL VE İLÇE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında, HDP Tekirdağ İl Başkanı Gülcan Çiğdemli ve Çerkezköy İlçe Başkanı Kasım Güzel'in de bulunduğu öğrenildi.


KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ VAHŞET; EKİCİ AİLESİNİN CENAZELERİ EVDEN ÇIKARILDI

KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ VAHŞET; EKİCİ AİLESİNİN CENAZELERİ EVDEN ÇIKARILDI

 Eski sevgilisini vuran Cansu: Adımı ağzına düzgün alsın

Eski sevgilisini vuran Cansu: Adımı ağzına düzgün alsın

 Kan izlerini takip eden komşuları buldu! Talihsiz adamı defalarca bıçaklayıp öldürmüşler

Kan izlerini takip eden komşuları buldu! Talihsiz adamı defalarca bıçaklayıp öldürmüşler

Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title