HDP'li vekilden skandal paylaşım! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi
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HDP'li vekilden skandal paylaşım! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi

HDP'li vekilden skandal paylaşım! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırısıyla ilgili skandal bir paylaşıma imza attı. Sosyal medya hesabından Mescid'i Aksa'da cemaate saldırı haberini paylaşan Kaya, "Türkiye'yi kıskanıyor" ifadelerini kullandı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı. Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen ancak kimsenin ses çıkarmadığı saldırıda 205 kişinin yaralandı.

HDP'Lİ VEKİLDEN SKANDAL PAYLAŞIM

Sosyal medyanın gündemine oturan kanlı saldırıyla ilgili HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'dan skandal bir paylaşım geldi. Sosyal medyadanMescid'i Aksa'da cemaate saldırı haberini "Türkiye'yi kıskanıyor" notuyla paylaşan Kaya, Türkiye'deki camilere saldırılar düzenlendiği yönünde algı oluşturmaya çalıştı.

HDP'li vekilden skandal paylaşım! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi

TEPKİ GÖSTERDİLER

İsrail'i kınamak yerine Türkiye'yi suçlayan HDP'li Kaya'nın bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşımında dolayı HDP'li vekile tepki gösterdi.

olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com

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