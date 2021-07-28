HDP'li vekilden akıllara durgunluk veren suçlama: AK Parti yüzünden aşı olmuyorlar
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HDP'li vekilden akıllara durgunluk veren suçlama: AK Parti yüzünden aşı olmuyorlar

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Adana'da yaptığı konuşmasında doğudaki illerimizde aşılamanın düşük olmasını AK Parti'ye bağladı. Beştaş, şaşkınlık veren açıklamasında "Niye aşı olmuyorsunuz diyorum. AK Parti'ye güvenmiyoruz diyorlar" dedi.

Halkların Demokrasi Partisi (HDP) Adana milletvekili Meral Danış Beştaş, Adana'ya yaptığı ziyarette koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye genelinde vatandaşlara yönelik uygulanan aşılar hakkında açıklamalarda bulundu.

SUÇU DEVLETE ATTI

HDP seçmeninin yoğun olduğu doğu illerinde aşılama oranlarının son derece düşük olmasından dolayı AK Parti'yi suçlayan Beştaş, "Halkın devlete güveni yok. O illere gidiyoruz, Diyarbakır, Mardin, Siirt... 'Neden aşı olmuyorsunuz' diyoruz, 'Biz AK Parti'ye güvenmiyoruz ki' diyorlar." dedi.

"ÇİP TAKACAKLAR' DİYORLAR"

Bölgede yaşananları korkunç olarak niteleyen Beştaş, "İyi bir şeyi bile kabul etmiyor vatandaşlar. 'Çip takacaklar, kısırlaştıracaklar' diyor." ifadelerini kullandı.

DOĞU'DAKİ İLLERDE AŞILAMA ORANI DÜŞÜK

Sağlık Bakanlığının Türkiye'nin Aşı Tablosu haritasına göre, ülke genelinde aşılamanın en az olduğu iller; Şanlıurfa, Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralanıyor.

HDP'li vekilden akıllara durgunluk veren suçlama: AK Parti yüzünden aşı olmuyorlar
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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Haber Yorumları (2)
İHSAN KUL : Peki siz aşı olmaları için ikna etmeye çalışıyormusunuz
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DOĞRUCU DAVUD: Doğudaki vatandaşların cehaletine çare olun o zaman. Ak Parti ayrı pandemi ayrı. Sanki aşıyı Ak Parti üretiyor.
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500
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