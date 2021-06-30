HDP'li üyeler Kadına Şiddet Komisyonu'ndan çekildi

TBMM'de kadına yönelik şiddetin araştırılması amacıyla kurulan komisyonun HDP'li üyeleri, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının geri alınmamasını gerekçe göstererek komisyondan çekildi.

TBMM'de kadına yönelik şiddetin araştırılması amacıyla kurulan komisyonun HDP'li üyeleri, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının geri alınmamasını gerekçe göstererek komisyondan çekildi.

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında toplandı. İslam Dünyası STK'ları Birliği (İDSB) Genel Sekreteri Ali Kurt, komisyona sunum yaptı. Kurt, kadına yönelik şiddet konusunun gerek Türkiye'nin gerekse hür dünyanın önündeki acı gerçeklerden birisi olduğunu, sıfır tolerans noktasındaki yaklaşımın hep birlikte benimsenmesi gerektiğini aktardı.

Kurt, kadına yönelik şiddetin engellenmesi başlığı altındaki İstanbul Sözleşmesinin satır aralarına dikkat edilmediğini dile getirerek, "Uluslararası sözleşmeler genellikle istendiği zaman çekince konabilen hukuk metinleridir. Fakat bu aile ile ilgili sözleşmeler ya bütünüyle kabul edilecek ya edilmeyecek ikilemi ile karşı karşıya bırakıldığımız için ayrıntılara itiraz edemedik ve sonunda Türkiye haklı olarak bu sözleşmeden çekilmek mecburiyetinde kaldı. Bu sözleşmeden çekilmek demek, kadına yönelik şiddetle mücadele etmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Bizim bu noktada çok daha prensipli hareket eden, refleksif değil, proaktif tavırlar geliştirmeyi önümüze hedef edinen bir protokol takip etmeliyiz. Çünkü refleksif olarak alınan her karar maalesef istenmeyen sonuçları doğuruyor. Oyun şartlarının değişmesiyle birlikte hiç arzu etmediğimiz sonuçlarla karşılaşıyoruz. İstanbul Sözleşmesi bu noktada toplumda da karşılığını bulmayan, kadına yönelik şiddetin daha da arttığı bir tabloyu önümüze koydu" ifadelerini kullandı.Kadına şiddet konusunun tek başına değil, nedensellik bağlantılarıyla birlikte ele alınması gerektiğine işaret eden Kurt, "Bunların içine bakıldığında alkol ve uyuşturucu kullanımını görüyoruz. Bunun yanında şiddeti tetikleyen temel olguların içinde kumar ve fuhuş gibi bir kısım kötü alışkanlıkların da ciddi anlamda yer tuttuğunu görüyoruz. Kadın, ev içinde bir şekilde isyan ederken ve şiddete maruz kalırken; bunu besleyen sebepleri çözemediğimiz sürece bataklığa ilişmeden sinekleri avlamakla vakit geçirmekten ibaret bir yol izlemiş oluruz. Şiddetin en önemli nedenlerini sadece erkeğe indirgeyerek tanımlamayı çok tehlikeli bir bakış açısı olarak görüyorum" değerlendirmesinde bulundu.Sunumların ardından söz alan HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Komisyon'un kurulmasından 11 gün sonra Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğini hatırlattı. Bu durumun, HDP tarafından asla kabul edilmediğini söyleyen Kerestecioğlu, "Biz bu komisyonda 1 Temmuz'a kadar İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının geri alınmasını sağlamaya çalıştık. Bugün 30 Haziran ve bu olmadı. Biz kadın örgütleriyle her zamanki gibi alanlarda buluşmaya ve haklarımızı gasbettirmemek için mücadeleye devam etmek üzere Semra Güzel vekilimizle birlikte komisyondan ayrılıyoruz" açıklamasında bulundu. CHP VE İYİ PARTİ DE KOMİSYON'DAN AYRILMIŞTI

Daha önce Komisyon'dan ayrılan CHP, İYİ Parti'den sonra HDP'li üyeler de komisyondan çekilince, toplantı AK Parti'li ve MHP'li üyelerle devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar