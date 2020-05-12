"Aracı gönderdi" tartışması büyüyor! HDP'li Önder, "İddianı ispatla" diyen İYİ Parti'ye yanıt verdi HDP'li Sırrı Süreyya Önder, "İYİ Parti bize aracı gönderdi" sözlerinin ardından İYİ Parti'den gelen "İddianı ispatla" çağrılarına yanıt verdi. Önder, "Hatırları hoş olsun diye isim verecek değilim. Aracılar, isterlerse kendilerini ve konuşulanları açıklayabilirler. Bizimle görüşmek değil, görüşmemek ayıptır, günahtır, eksiktir" dedi.

Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, seçim sürecinde İYİ Parti'den kendilerine aracılar geldiği yönündeki sözlerine verilen tepkiler üzerine bu kişilerin isterlerse kendilerinin açıklama yapacağını söyledi.

ÖNDER "BİZE ARACI GÖNDERDİLER" DEMİŞTİ

Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti yetkililerinin son dönemde HDP'ye yönelttikleri eleştiriler konusunda şöyle demişti: "Dün bize aracı gönderen, 'Şurada kiminle çalışalım? Nasıl çalışalım? Şunu nasıl yapalım?' diye fikrimizi merak eden bir siyasal parti, bugün bize koordinat biçemez. İYİ Parti'yi kastediyorum. 'Bizim nazarımızda HDP şuradadır' falan gibi bir şey diyemez. Bu saygısızlığı bugün yapabiliyorlarsa, o gün, bizim bu ilkeselliği dayatmış olmamamızdan dolayıdır. İYİ Parti'ye hiç kızmıyorum ya da onun liderine. Biz o gün böyle yapmakla ve bu bağra basılan taşı da kimsenin merak etmemesi ile, bugün böylesi değerlendirmelerin muhatabı oluyoruz."

ÖNDER, İYİ PARTİLİLERE YANIT VERDİ

Bu sözler üzerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve parti sözcüleri, Önder'in sözlerini yalanlayarak iddialarını kanıtlamasını istedi. Önder bunun üzerine açıklama yaptı.

Sırrı Süreyya Önder, aracılar isterlerse kendilerini ve konuşulanları açıklayabilirler dediği açıklamasında şunları söyledi: "Vaktinde, görüşmekten bitap düşenler bile bunun üzerinde tepinip duruyorlar. Görüşenler, bir kez bile 'görüştük kardeşim ne var bunda?' demedikçe de bu kördöğüşü, bir hükmetme yöntemi olarak sürüp gidecek. Spekülasyon işimiz değildir, bilmeyiz. Şimdi herkes, görüşmenin "suç" olduğunda milli birlik ve beraberlik sağlamış, bizden de failini istiyorlar. Hatırları hoş olsun diye isim verecek değilim, böyle bir yaklaşım bunun "suç" olduğunu benim de kabul etmem anlamına gelecektir. Gelip giden aracılar, isterlerse kendilerini ve konuşulanları açıklayabilirler. Bu görüşmelerin seçim ya da aday gündemli/zamanlı olmadığını söylemem bir borçtur ama. Bu akıllarla değil siyaset yapmak, 5 yaşındaki çocuğa bir bardak süt bile içiremezsiniz. Dolayısıyla, bizimle görüşmek değil, görüşmemek ayıptır, günahtır, eksiktir."