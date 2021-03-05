HDP'li Sezai Temelli'den tepki çeken sözler: Askeri hareketlilik iktidar politikası, kaza diyemezler
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HDP'li Sezai Temelli'den tepki çeken sözler: Askeri hareketlilik iktidar politikası, kaza diyemezler

05.03.2021 08:53 | Son Güncelleme: 05.03.2021 09:16

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan askeri helikopterin düşmesi sonucu 11 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı. Tüm Türkiye şehitlerine ağlarken, bir televizyon programına katılan HDP'li Sezai Temelli, "Askeri hareketlilik bir iktidar politikası. Bu nedenle de hata deyip bir kenara çekilemezler" sözleriyle bir skandala imza attı.

Bingöl'den dün öğle saatlerinde kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter, Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece Köyü ile Nemrut Dağı yakınlarında düştü. Meydana gelen olayda Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın de aralarında olduğu 11 asker şehit olurken, 2 asker ise yaralandı.

"İKTİDAR BİR KENARA ÇEKİLEMEZ"

Tüm ülke yas tutarken, bir televizyon programına katılan HDP'li Sezai Temelli skandal sözlere imza attı. Temelli şu ifadelere yer verdi:

"Evet çetin bir bölge kış koşulları fakat bu koşullarda askeri hareketlilik aslında bir iktidar politikası. Dolayısıyla iktidar bir helikopter kazasıdır deyip helikopterin hatasına işi bağlayarak aynı Gara'da olduğu gibi kenara çekilemez.'' diyerek büyük bi skandala imza attı. Temelli'nin sözleri büyük tepki çekti.

"BURAYI KURUTTULAR"

HDP'lİ Temelli, daha önce de "Burası vaad edilmiş topraklar, Musa tüm ömrünü bu toprakları arayarak geçirdi. Türkler geldi bu toprakları da kuruttu.'' ifadelerini kullanmıştı.

HDP'li Sezai Temelli'den tepki çeken sözler: Askeri hareketlilik iktidar politikası, kaza diyemezler
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