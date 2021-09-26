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HDP'li Sancar, "Demokratik Yerel Yönetimler Konferansı"nda konuştu

AA - Haberler | Güncel

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "yerel demokrasinin, halkın iradesinin en somut yansıdığı alan" olduğunu söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "yerel demokrasinin, halkın iradesinin en somut yansıdığı alan" olduğunu söyledi.

Sancar, HDP Demokratik Yerel Yönetimler Kurulunca, TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri Konferans Salonu'nda düzenlenen "Demokratik Yerel Yönetimler Konferansı"nda yaptığı konuşmada, yerel demokrasi olmadan demokrasinin ülke genelinde kurulamayacağını dile getirdi.

Mithat Sancar, "Çünkü yerel demokrasi, halkın iradesinin en somut yansıdığı alandır. Yerel demokrasi, halkın katılımının en doğrudan olduğu alandır. Yerel demokrasi, halkın denetiminin en etkili olduğu alandır." değerlendirmesinde bulundu.

Partisinin yarın açıklayacağı deklarasyona da değinen Sancar, "Bu deklarasyonda nelerin yer alacağına dair ipuçları, işaretler vermek istemiyorum. Beklesinler, yarın bunu birlikte Ankara'da dinleyeceğiz ve Türkiye'nin bütün halklarına duyuracağız." dedi.

Toplumun bütün kesimleriyle müzakere istediklerini ifade eden Sancar, "Türkiye'de demokrasiye giden yol, özgürlüğe açılan kapı, müzakereden, diyalogdan, katılımdan ve toplumsal meşruiyetten geçiyor. HDP bunun en etkili önerilerini sunuyor, sunmaya devam edecek. Yarın da yine temel mesajımızın bu olacağını söyleyelim." diye konuştu.

HDP'li Sancar, Demokratik Yerel Yönetimler Konferansı nda konuştu

HDP'li Sancar, Demokratik Yerel Yönetimler Konferansı nda konuştu

HDP'li Sancar, Demokratik Yerel Yönetimler Konferansı nda konuştu

HDP'li Sancar,
AA - Son Dakika Haberleri
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