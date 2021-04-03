HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu cezaevine gönderildi
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HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu cezaevine gönderildi

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HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu cezaevine gönderildi

Vekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, dün tutuklanmasının ardından apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Gergerlioğlu, hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara'da gözaltına alınmıştı. Gergerlioğlu, daha sonra göğüs ve kalp ağrısı sebebiyle Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, burada anjiyo operasyonu gerçekleştirilmişti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Son olarak ise Gergerlioğlu'nun hastaneden çıkarılarak Sincan Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi. HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ve Avukat Bışar Alınak, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Sincan Cezaevi'ne götürüldüğünü doğruladı.

olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 17:05:42. #1.14#
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