HDP'li Milletvekili Semra Güzel hakkında yeni fezleke

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında TBMM Başkanlığı'na yeni bir fezleke sunuldu.

HDP'li Semra Güzel hakkında terör örgütü üyeliği ve terör örgütü finansmanı ile ilgili olarak yeni bir fezleke TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekildiği fotoğraflar ortaya çıkmıştı. Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında Hazırlık Komisyonu kurulmuştu.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

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