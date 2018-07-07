HDP'li Milletvekili Barış Atay Meclis'te Böyle Görüntülendi

Milletvekilleri yemin töreni için meclis toplandı. HDP'den Milletvekili seçilen Barış Atay da mecliste yemin etmek için yerini aldı. Atay siyah takım elbiseyile dikkat çekti.

GAZETECİLERE POZ VERMİŞTİ

HDP'den Hatay Milletvekili seçilen oyuncu Barış Atay, dün TBMM'ye giderek kayıt yaptırdı. Barış Atay, kayıt sırasında zafer işareti yaparak gazetecilere poz vermişti ve şu sözleri söylemişti: "Bir günde Türkiye'deki haleti ruhiyem değişmedi. Sonuç itibariyle uzun zamandır Meclis'in dışında bir mücadele yürütüyorduk yoldaşlarımızla. Şimdi bu işin Meclis ayağında olacağız bir süre. Umarım hepimiz için güzel olur. Sizler için de özgür olabileceğiniz, özgür haber yapabileceğiniz bir basın olmasını diliyorum. Umarım güzel günlerde güzel şeyler konuşuruz."

BARIŞ ATAY NEDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI?

Barış Atay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Twitter'daki bazı paylaşımları nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlamasıyla gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılmıştı.

Barış Atay, emniyetteki ifadesinde, Twitter adresinin kendisine ait olduğunu ve soruşturma konusu paylaşımlarının da kendisi tarafından yapıldığını söylemişti.