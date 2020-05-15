Son dakika: HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alınırken yerlerine kayyum atandı
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Son dakika: HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alınırken yerlerine kayyum atandı

Son dakika: HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, hakkında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Öte yandan HDP'li Siirt Belediye Başkanı, Baykan Belediye Başkanı ve Kurtalan Belediye Başkanı haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Son dakika: HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alınırken yerlerine kayyum atandı
15.05.2020 09:38 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:27

HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, hakkında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet savcılığınca Akkuş hakkında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında sabah saatlerinde Iğdır Belediyesi hizmet binası ile Akkuş'un kent merkezindeki evine geldi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/KCK ÜYESİ OLMAK"

Ekipler, çevresini bariyerlerle kapattıkları belediye binasındaki Akkuş'un makam odası ile evinde aynı saatlerde arama başlattı. Polisler daha sonra Belediye Başkanı Akkuş'u evinde "Terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan gözaltına alıp bir polis aracına bindirerek önce belediye binasına ardından emniyete götürdü.

BAŞKAN YARDIMCISI ÇELİK DE GÖZALTINDA

Akkuş'un yanı sıra Iğdır Belediye Başkan Yardımcısı Eylem Çelik'in de aynı soruşturma çerçevesinde gözaltına alındığı öğrenildi. Güvenlik güçlerinin, belediye hizmet binası ile Akkuş'un evindeki aramalarının ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Aramalar sırasında zırhlı araç desteğindeki polisler de belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

SİİRT'TE 3 BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA

Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık ile aynı partili Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül haklarındaki terör soruşturması nedeniyle görevden alınarak yerlerine kayyum atandı. Ayrıca bu 3 belediye başkanı yine terör soruşturması gerekçesiyle gözaltına alındı.

YERLERİNE KAYYUM ATANDI

Siirt'e Vali Ali Fuat Atik, Baykan'a Kaymakam Mehmet Tunç, Kurtalan'a ise İhsan Emre Aydın, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Görevlendirmenin ardından belediye binalarının çevresinde polis güvenlik önlemi aldı.

Son dakika: HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alınırken yerlerine kayyum atandı

Kaynak: AA

Politika Manşet

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