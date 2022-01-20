HDP'li Güzel'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyon'da - Haberler
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HDP'li Güzel'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyon'da

HDP'li Güzel'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyon'da
AA / Sinan Uslu - Haberler | Politika

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni görüşmek için Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verdi.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni görüşmek için Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verdi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan Karma Komisyon, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP'li Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla düzenlenen iki yasama dokunulmazlığı dosyasını ele aldı.

Toplantıda, dosyayı görüşmek için beş kişilik Hazırlık Komisyonu kuruldu.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, Hazırlık Komisyonu'na üye seçildi.

Bugün saat 17.00'de toplanarak başkanını seçecek olan Hazırlık Komisyonu'nun, ileriki günlerde dosyayı ele alması bekleniyor.

HDP'li Güzel'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyon'da

HDP'li Güzel'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyon'da

HDP'li Güzel'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyon'da

AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Semra Güzel, TBMM, Politika, Haber

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