HDP'li Gültan Kışanak ve DBP'li Sebahat Tuncel'in Cezaları Belli Oldu

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'a "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 14 yıl 3 ay, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'e ise aynı suçlardan 15 yıl hapis cezası verildi.

KIŞANAK VE TUNCEL'İN YARGILANDIĞI DAVADA 12. DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılandığı davada 12.duruşma görüldü.

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak mahkeme huzurunda son savunmasını yaptı. Kandıra Cezaevinde tutuklu bulunan DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in ise sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamayacağını içeren dilekçeyi mahkemeye sunduğu bildirildi.

Mahkeme, Kışanak'ın savunmasının ardından avukatların son savunmasını aldıktan sonra karar için ara verdi.

MAHKEME KARARLARI AÇIKLADI

Mahkeme, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'a, 'terör örgütüne üye olma' suçundan 10 yıl 15 ay, 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan ise 1 yıl 24 ay hapis cezası verdi.

DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'e ise 'terör örgütüne üye olma' suçundan 9 yıl 9 ay, 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan ise 4 yıl 15 ay hapis cezası verdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kışanak ve Tuncel hakkında açılan dava dosyası, güvenlik gerekçesiyle nakli konusunda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiş, talebi değerlendiren Yargıtay 5. Ceza Dairesi, dosyanın Malatya Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.