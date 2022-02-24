HDP'li Gergerlioğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepki gösterdi

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleye ilişkin, "Biz insan hakları savunucuları olarak şiddetle bu işgale karşıyız." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesine tepki göstererek, dünya ülkelerinin, Türkiye'de iktidarın ve muhalefetin işgali kınadığını belirtti.

"Biz insan hakları savunucuları olarak şiddetle bu işgale karşıyız." ifadesini kullanan Gergerlioğlu, Rusya'nın tutumunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Gergerlioğlu, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin neden böyle bir işgal hareketine girişti? Çünkü bizim ülkemizde olduğu gibi baskıcı yöneticilerin bir metodu vardır, ülkesindeki sorunları, ekonomik krizleri unutturmak için hamasete sığınırlar, işgal politikalarına sığınırlar. Putin'in de yaptığı budur. Ülkesindeki sorunları sümen altı etmek için Ukrayna'ya yönelik bir işgal girişimi başlatmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Uluslararası anlaşmaların böyle bir işgale izin vermediğini dile getiren Gergerlioğlu, bu işgalin üçüncü dünya savaşının başlangıcı olabileceğini söyledi.