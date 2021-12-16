HDP'li Gergerlioğlu: "Millet her geçen gün sefalete itiliyor"

KOCAELİ (AA) - HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "milletin her geçen gün sefalete itildiğini" söyledi.

???????Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında ülkede "hak ihlalleri ve çok büyük haksızlıklar olduğunu" öne sürdü.

Ekonomik durumun tam bir felaket olduğunu ifade eden Gergerlioğlu, her sabah bir bakanın veya bakan yardımcısının görevden alındığı haberler iyle uyandıklarını savundu.

"Ekonomiyi yönetemeyenler ne yapacaklarını bilemiyorlar, bakan ve bakan yardımcıları görevden alınıyor" diyen Gergerlioğlu, bugün faizin düşürülme ihtimaline karşı doların yükseldiğini kaydetti.

Gergerlioğlu, "Millet her geçen gün sefalete itiliyor. Zengin ile fakir arasındaki uçurum artıyor. İktidar ve ranttan beslenen insanlar ise son derece memnun, paraları dövizde, dövizin artışından rahatsız değiller ancak fakir halk daha da fakirleşiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cezaevlerinden hasta tutukluların ya da hükümlülerin "ölüm haberler inin geldiğini" belirten Gergerlioğlu, "Cezaevlerinde sağlık hakkı ihlalleri var. Cezaevlerindeki skandallar devam ediyor. Onlarca kişi cezaevlerinde hayatını kaybetmektedir." diye konuştu.

AA / Ahmet Alp Özden - Son Dakika Haberleri

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