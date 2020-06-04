HDP'li Sibel Yiğitalp, düşürülen vekilliklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: İnsanların aklıyla dalga geçmeyin
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HDP'li Sibel Yiğitalp, düşürülen vekilliklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: İnsanların aklıyla dalga geçmeyin

HDP'li Leyva Güven ve Musa Farisoğlulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından HDP eski Milletvekili Sibel Yiğitalp, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. CHP liderinin paylaşımını alıntılayan Yiğitalp, "Ucuz demokrasicilik oyunu ile insanların aklıyla dalga geçmeyin" dedi.

HDP'li Sibel Yiğitalp, düşürülen vekilliklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: İnsanların aklıyla dalga geçmeyin
04.06.2020 18:34 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:52

Siyasi ve askeri casusluktan yargılanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleri düşürüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Enis Berberoğlu'nun Milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz Sivil Darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında HDP'li milletvekillerinin ismini paylaşmaması ise dikkat çekti.

HDP'Lİ ESKİ VEKİLDEN SERT TEPKİ

HDP 25. ve 26. Dönem Milletvekili Sibel Yiğitalp, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kılıçcaroğlu'nun tweetini alıntılayan Sibel Yiğitalp, "Ucuz demokrasicilik oyunu ile insanların aklıyla dalga geçmeyin #MeclisteDarbeVar ve darbenin bizzat ortağısınız" dedi.

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