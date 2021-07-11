HDP'li eski vekil aracıyla kaza yaptı: 7 yaralı
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HDP'li eski vekil aracıyla kaza yaptı: 7 yaralı

HDP'li eski vekil aracıyla kaza yaptı: 7 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, taziye ziyaretine giden HDP eski milletvekilinin kullandığı otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

ADIYAMAN'da, taziye ziyaretine giden HDP eski milletvekilinin kullandığı otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman-Çelikhan kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi.

Çelikhan ilçesine taziye ziyaretine giden eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım yönetimindeki 02 HY 888 plakalı otomobil, iddiaya göre, virajı alamayarak şerit değiştiren tarla sulamasına giden Galender Şimşek'in kullandığı 06 KYR 97 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, eski milletvekili Yıldırım'ın kullandığı otomobilde bulunan HDP Adıyaman İl yönetim kurulu üyeleri Fahriye Akbaba, Zeliha Karınca ve Elif Güven ile diğer otomobilde bulunan Gülseren Şimşek, Ecrin Şimşek, Elçin Şimşek ile Serdar Ural yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla otomobillerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.HDP eski milletvekili Behçet Yıldırım, Çelikhan'a taziye ziyaretine gittikleri sırada virajda kontrolden çıkan aracın kendilerine çarptığına söyledi.Jandarmanın kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 


- Adıyaman
HDP'li eski vekil aracıyla kaza yaptı: 7 yaralı
HDP'li eski vekil aracıyla kaza yaptı: 7 yaralı
HDP'li eski vekil aracıyla kaza yaptı: 7 yaralı
HDP'li eski vekil aracıyla kaza yaptı: 7 yaralı
HDP'li eski vekil aracıyla kaza yaptı: 7 yaralı
HDP'li eski vekil aracıyla kaza yaptı: 7 yaralı
HDP'li eski vekil aracıyla kaza yaptı: 7 yaralı
HDP'li eski vekil aracıyla kaza yaptı: 7 yaralı
HDP'li eski vekil aracıyla kaza yaptı: 7 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan

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