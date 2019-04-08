Hdp'li Cizre Belediye Başkanı Zırığ, Mazbatasını Alarak Göreve Başladı

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediye Başkanı seçilen HDP'li Mehmet Zırığ, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alıp, görevine başladı.

Yerel seçimlerde Belediye Başkanı Seçilen Mehmet Zırığ, mazbatasını aldıktan sonra beraberindekilerle birlikte Belediye Başkanlığı binasına geldi. HDP Şırnak milletvekilleri Hasan Özgüneş ve Nuran İmir ile belediyeye gelen Zırığ'ı belediye personelleri kapıda karşıladı. Kendisini karşılayan personellerle tek tek tokalaşan Zırığ, başkanlık makamına geçip görevi devraldı.

Devir telim töreninde konuşan Zırığ, alınan sonuçtan mutluluk duyduklarını belirterek, bundan sonra en büyük uğraşılarının halka hizmet etmek olacağını söyledi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA