HDP'li Çepni: "Toplumun neredeyse yarısı açlık sınırının altında yaşamaya çalışıyor" - Haberler
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HDP'li Çepni: "Toplumun neredeyse yarısı açlık sınırının altında yaşamaya çalışıyor"

HDP'li Çepni:
AA / Alper Atalay - Haberler | Politika

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, "Toplumun neredeyse yarısı açlık sınırının altında yaşamaya çalışıyor.

İZMİR (AA) - HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, "Toplumun neredeyse yarısı açlık sınırının altında yaşamaya çalışıyor. Halkımız her gün yeni zamlarla karşı karşıya kalıyor." dedi.

Çepni, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'de bütçe görüşmelerinin başladığını anımsatarak, bütçenin hazırlanma aşamasında halkın hiçbir katılımının olmadığını söyledi.

Ortada bir kriz olduğunu ifade eden Çepni, "İnsanlar açlıkla karşı karşıya. Toplumun neredeyse yarısı açlık sınırının altında yaşamaya çalışıyor. Halkımız her gün yeni zamlarla karşı karşıya kalıyor. Bugün aldığını yarın aynı fiyata alamaz durumda. Beslenme, barınma koşulları şu anda gerçek anlamda belirsizlik barındırıyor. Ülkede milyonlarca insan, bırakın yarınını bugününü düşünür durumda." diye konuştu.

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AA / Alper Atalay - Son Dakika Haberleri

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