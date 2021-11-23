HDP'li Çepni: "Ağır bir kriz ortamındayız" - Haberler
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HDP'li Çepni: "Ağır bir kriz ortamındayız"

AA / Alper Atalay - Haberler | Politika
HDP'li Çepni:

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Türkiye'nin ağır bir kriz ortamında olduğunu öne sürdü.

İZMİR (AA) - HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Türkiye'nin ağır bir kriz ortamında olduğunu öne sürdü.

Çepni, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

Cumhur İttifakı'nın, halkın en temel sorunlarından biri haline geldiğini iddia eden Çepni, "Ağır bir kriz ortamındayız. Bu krizin merkezinde AKP-MHP bloğu var. Bu krizin yarattığı sonuçlarla boğuşan bir halk gerçekliği var. Bir tarafta da kendi koltuğunu, bekasını kurtarmaya çalışan bir AKP-MHP bloğu var." diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2022 yılı bütçesine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini anımsatan Çepni, dün İçişleri Bakanlığının 2022 bütçesinin görüşmelerinde yaşanan tartışmaları anlattı.

Çepni, "Bu bütçe görüşmelerinde bir şeye tanık olduk ki bakanlar, bakan olarak değil, orada birer tetikçi olarak bulunuyorlar. Bırakın halka hesap vermeyi, sarayın tetikçileri olarak milletvekillerine hakaretler yağdırmayla kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar." görüşünü savundu.

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AA / Alper Atalay - Son Dakika Haberleri

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