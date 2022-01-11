HDP'li Bülbül, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'ni eleştirdi - Haberler
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HDP'li Bülbül, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'ni eleştirdi

HDP'li Bülbül, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'ni eleştirdi
AA / Alper Atalay - Haberler | Politika

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, "Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ne yazık ki çözümden, kapsayıcılıktan, üretkenlikten uzak, tekdüze, içeriksiz bir teklif olarak geldi.

ANTALYA (AA) - HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, "Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ne yazık ki çözümden, kapsayıcılıktan, üretkenlikten uzak, tekdüze, içeriksiz bir teklif olarak geldi." dedi.

Bülbül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin, dün TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda görüşülerek, kabul edildiğini anımsattı.

"Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ne yazık ki çözümden, kapsayıcılıktan, üretkenlikten uzak, tekdüze, içeriksiz bir teklif olarak geldi" diyen Bülbül, kanun teklifinin 12 maddeden oluştuğunu söyledi.

Kemal Bülbül, "Bu teklif, atanamayan öğretmenlere, KHK'lerle işsizliğe, yoksulluğa, açlığa, adı konmamış idam cezasına çarptırılan öğretmenlerin sorunlarına, ücretli öğretmenlik, sözleşmeli öğretmenlik sorunlarına, yer değiştirme sorunu yaşayan öğretmenlerin sorunlarına, özel okul öğretmenlerinin ve rehabilitasyon öğretmenlerinin hiçbir sorununa çözüm getirmedi. Öğretmenlik mesleği tanımı da son derece kadük ve yetersizdir." ifadesini kullandı.

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AA / Alper Atalay - Son Dakika Haberleri

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