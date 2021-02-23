HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı
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HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı

23.02.2021 17:45 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:27

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, DBP İl Başkanlığı öncülüğünde 8 Ocak'ta yapılan basın açıklamasındaki konuşmaları nedeniyle HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılık, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün Van'da DBP İl Başkanlığı öncülüğünde 8 Ocak'ta basın açıklamasındaki konuşması ile Van milletvekilleri Sezai Temelli, Muazzez Orhan Işık, Tayip Temel ve Murat Sarısaç'ın sosyal medyadaki paylaşımlarını incelemeye aldı.

HDP'li 5 milletvekili hakkında "Türk milletini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma başlatan Başsavcılık, dosyaları "görevsizlik" kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna gönderdi.

HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı

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