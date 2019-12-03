HDP Kocaeli eş İl başkanı gözaltına alındı

03.12.2019 11:45 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:45

Kocaeli'de düzenlenen terör operasyonunda HDP Kocaeli eş il başkanı ve ilçe başkanlarının da aralarında olduğu 10'u kadın 22 şüpheli Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 26 Kasım tarihinde, Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör propagandası yaptığı iddia edilen şahısların yakalanması için HDP ilçe teşkilatlarına operasyon düzenledi. Sabah erken saatlerde Gebze, Darıca ve Dilovası'nda yapılan operasyonlarda HDP İl Başkanı L.A. ile partinin Darıca, Çayırova, Gebze örgütlerinin ilçe başkanları ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10'u kadın 22 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Eski ve yeni parti üyelerinin de aralarında olduğu şüpheliler yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütün sözde flaması ve dokümanlar ele geçirildi. Terör örgütü üyeliği ve terör örgütü propagandası yapma suçlarından gözaltına alınan şahıslar, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildiler.

(Murat Kanber/İHA)

Kaynak: İHA