"HDP kapatılsın" tartışmasına Doğu Perinçek de katıldı! Devlet Bahçeli'ye destek verdi

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, MHP lideri Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çıkışıyla başlayan tartışmaya katıldı. Perinçek, "Sayın Bahçeli'nin çağrısını çok olumlu karşılıyoruz" ifadelerini kullandı. AK Parti'den geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada ise parti kapatmanın çözüm olmadığı vurgusu yapılmıştı.

MHP Lideri Bahçeli, 'HDP'nin kapatılması' çağrısı yapmış, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş ise "Parti kapatmak çözüm değil" demişti.

Bu kez de Bahçeli, "Türk devletinin ihaneti beslemesi, mermi, bomba, mayın, keleş masraflarını karşılaması; olacak ve makul görülecek şey midir?" sözlerini sarf etmişti.

"UMUYORUZ BÜTÜN PARTİLER BAŞVURU YAPAR"

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek de tartışmaya ilişkin görüşünü bildirdi. Perinçek, şunları söyledi: "Sayın Bahçeli'nin çağrısını çok olumlu karşılıyoruz. MHP'nin Siyasi Partiler Kanunu'nun 100. maddesine göre HDP'nin kapatılması için Yargıtay Başsavcılığına resmi başvuruda bulunma hakkı vardır. Umuyoruz bütün partiler başvuru yapar"