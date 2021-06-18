HDP İzmir İl Başkanlığındaki saldırıda öldürülen Deniz Poyraz'ın cenazesi, toprağa verildi
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HDP İzmir İl Başkanlığındaki saldırıda öldürülen Deniz Poyraz'ın cenazesi, toprağa verildi

HDP İzmir İl Başkanlığındaki saldırıda öldürülen Deniz Poyraz'ın cenazesi, toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığına giren silahlı saldırgan tarafından öldürülen Deniz Poyraz'ın cenazesi defnedildi.

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığına giren silahlı saldırgan tarafından öldürülen Deniz Poyraz'ın cenazesi defnedildi.

Deniz Poyraz'ın cenazesi yakınları ve partililer tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınıp Hava Şehitleri Kadifekale Camisi'ne getirildi. Polis ekipleri, cami ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Cenazeye katılanlar, güvenlik önlemleri altında bölgeye alındı.

Caminin önüne getirilen tabuta, terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası örtülmek istenmesi üzerine polis müdahale etti. Kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Polis, bez parçasına el koydu. Cenaze namazı, caminin içerisinde kılındı.

Anne Fehime Poyraz ve yakınları, tabutun başında gözyaşı döktü. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından tabut, kadınların omuzunda cenaze aracına taşındı. Bu arada terör örgütü lehine sloganlar atıldı. Poyraz'ın cenazesi, Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Poyraz'ın annesi Fehime Poyraz, babası Abdülilah Poyraz, aile yakınları ile HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, HDP İzmir İl Başkanı Kadir Baydur ile bazı CHP ve HDP yöneticileri katıldı.

Pervin Buldan, cenaze öncesi caminin önünde yaptığı konuşmada, demokratik, siyaset anlayışından asla vazgeçmeyeceklerini, suçluların cezalandırılmasını istedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise kurşunların sadece HDP'ye ve Kürtlere değil, kardeşliğe ve birlikteliğe de sıkıldığını kaydederek, "Asla ölmeyeceğiz. Beraber devam edeceğiz. Hepinizin başı sağ olsun dedi." dedi.

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cenazeye çelenk gönderdi.

Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katındaki HDP İzmir İl Başkanlığına dün giren O.G, Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüştü. Binanın çatısına çıkan O.G, polis ekiplerince yakalanmıştı. Bugün adliyeye sevk edilen O.G, sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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