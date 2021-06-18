HDP il binasındaki saldırının şüphelisi tutuklandı (4)

İŞE GİTMEDİĞİ İÇİN MESLEKTEN İHRACI İSTENMİŞİzmir'deki HDP İl Başkanlığı'nda, Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak, öldüren ve 'tasarlayarak adam öldürme' suçlamasıyla tutuklanan Onur Gencer'in üzerinden 'sustalı' olarak bilinen 2 bıçak ve 200 lira çıktığı öğrenildi.

İŞE GİTMEDİĞİ İÇİN MESLEKTEN İHRACI İSTENMİŞ

İzmir'deki HDP İl Başkanlığı'nda, Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak, öldüren ve 'tasarlayarak adam öldürme' suçlamasıyla tutuklanan Onur Gencer'in üzerinden 'sustalı' olarak bilinen 2 bıçak ve 200 lira çıktığı öğrenildi. Gencer'in, en son görev yaptığı Kemalpaşa Devlet Hastanesi'nde gerekçesiz olarak işe gitmediği için hakkında işlem yapıldığı ve meslekten ihraç edilmesi istemiyle hazırlanan dosyasının nisanda Sağlık Bakanlığı'na gönderildiği belirtildi. Gencer'in ayrıca birçok psikiyatri polikliniği randevusunun da tespit edildiği ortaya çıktı. Son olarak görev yaptığı hastanenin çalışanları ise Kemalpaşa'da yaklaşık 1 yıl çalışan Gencer'in çevresindekilerle pek iletişimi olmadığını anlattı.

ANNE POYRAZ: ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYORDUOnur Gencer tarafından öldürülen Deniz Poyraz'ın acılı annesi Fehime Poyraz ise normalde partide kendisinin çalıştığını ancak elinden ameliyat olduğu için kızının "Anne bugünlük ben gideyim, sana yardımcı olayım" dediğini söyledi. Poyraz, "Benim yerime gitti. Saat 09.00'da evden çıktı. Arkadaşlar kahvaltı yapmışlar ve dışarı çıkmışlar sonra Deniz içeri girmiş. Kendisi kahvaltı yapmaya başlamış. Aradan 5 dakika geçiyor ve bu katliam oluyor. Olay olduğu sırada Deniz Poyraz yalnızdı. Deniz 11 yaşındaydı, babası cezaevine girmişti. Benim kızım çok çekti. Kendisi öğretmen olmak istiyordu. Hayali buydu ama kısmet olmadı" dedi.Davut CAN- Eda Ebru NANECİ/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can