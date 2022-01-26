HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan Desmond Tutu için taziye ziyareti - Haberler
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HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan Desmond Tutu için taziye ziyareti

HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan Desmond Tutu için taziye ziyareti

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ırk ayrımcılığı (apartheid) rejimine karşı mücadele eden Nobel Barış Ödüllü Desmond Tutu'nun vefatı dolayısıyla Güney Afrika Büyükelçisi Dipuo Letsatsi Duba'yı ziyaret etti.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ırk ayrımcılığı (apartheid) rejimine karşı mücadele eden Nobel Barış Ödüllü Desmond Tutu'nun vefatı dolayısıyla Güney Afrika Büyükelçisi Dipuo Letsatsi Duba'yı ziyaret etti.

Parti genel merkezinden yapılan açıklamaya göre, Sancar, Desmond Tutu'nun vefatı dolayısıyla Güney Afrika Büyükelçiliği'ne taziye ziyaretinde bulundu.

Sancar'a HDP Dış İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feleknas Uca da eşlik etti.

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri

Halkların Demokratik Partisi, Mithat Sancar, Güney Afrika, Desmond Tutu, Politika, Haber

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