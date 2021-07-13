GAZİANTEP - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan "ittifak" açıklaması
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GAZİANTEP - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan "ittifak" açıklaması

Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Politika

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Geçmişte özellikle son seçimlerde, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri elbette önemli ve kıymetliydi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Geçmişte özellikle son seçimlerde, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri elbette önemli ve kıymetliydi. Ancak bundan sonraki seçimlerde hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin. Aynı tavrı göstermeyeceğimizi herkes artık bilsin ve bilmelidir." dedi.

Buldan, Gaziantep'te partisinin il binası önünde düzenlenen "Halkla Buluşma" programında yaptığı konuşmada, söz konusu toplanmanın bir miting olmadığını, halkla buluşmayı amaçladıklarını söyledi.

Bundan sonra yapılacak seçimlerde üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceklerini ifade eden Buldan, şunları kaydetti:

"Bir dahaki seçimde elbette üzerimize düşen görevi ve sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğiz. Ancak sadece bir taraf için söylemiyorum, diğer tarafta da... Diğer taraf derken, elbette Millet İttifakı'nı kastediyorum. Bu ülkede kim iktidar olmak istiyorsa, bu ülkenin en büyük sorunu olan Kürt sorununu çözmek zorundadır ve sorun çözülmeden bu ülkeyle demokrasi gelmeyecektir. Onun için hiç kimse Kürt halkının oylarını cebinde kesin olarak görmesin. Biz, kimseye mecbur ve mahkum değiliz. Ama bu ülkede eğer demokrasinin gelişmesini istiyorsanız işte o zaman HDP'sini ve Kürtleri esas almak zorundasınız. Hiç kimse HDP'yi kolay lokma olarak görmesin. Geçmişte özellikle son seçimlerde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri elbette önemli ve kıymetliydi. Ancak bundan sonraki seçimlerde hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin. Aynı tavrı göstermeyeceğimizi herkes artık bilsin ve bilmelidir."

GAZİANTEP - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan 'ittifak' açıklaması
GAZİANTEP - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan 'ittifak' açıklaması
GAZİANTEP - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan 'ittifak' açıklaması
GAZİANTEP - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan 'ittifak' açıklaması
GAZİANTEP - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan 'ittifak' açıklaması
GAZİANTEP - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan 'ittifak' açıklaması
GAZİANTEP - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan 'ittifak' açıklaması
GAZİANTEP - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan 'ittifak' açıklaması
GAZİANTEP - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan 'ittifak' açıklaması
GAZİANTEP - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan 'ittifak' açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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GAZİANTEP - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan "ittifak" açıklaması - Haberler
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