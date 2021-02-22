HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Van'da iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında kapatılan Kapıköy Sınır Kapısı'nın en kısa sürede açılması gerektiğini bildirdi.

Van'daki bir otelde düzenlenen "İş ve AŞ Buluşmaları" programı kapsamında iş insanlarıyla bir araya gelen Buldan, ülkede ekonomik anlamda ciddi sıkıntıların yaşandığını savundu.

Kovid-19 nedeniyle Kapıköy Sınır Kapısı'nın yaklaşık bir yıldır kapalı olduğunu aktaran Buldan, söz konusu kapının Van için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kapının açılmasının kentte ekonomik canlılığı artıracağı değerlendirmesinde bulunan Buldan, şunları kaydetti:

"Kapının açık olduğu dönemlerde kentteki işsizlik ve yoksulluk sorunun daha az seviyelerde olduğunu, istihdam alanlarının daha genişlediğini arkadaşlarımız bize iletti. Sınır kapısı kapalı olduğu için bugün birçok mağaza ve iş yeri kapatılmayla karşı karşıya kalmış durumda. Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında kapatılan Kapıköy Sınır Kapısı'nın acilen açılması gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Kapının pandemi koşulları göz ardı edilmeden kademeli dahi olsa en kısa zamanda açılmasını istiyoruz. İran'dan gelecek turistlerin sınır kapısından giriş yapmasıyla Van'daki otel, mağaza ve iş yeri sahiplerinin bir yıllık kaybı kapanacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan