HDP'den ÖDP ve Halkevlerine ziyaret

27.08.2019 14:20

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) ile Halkevlerini ziyaret etti.

ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, Temelli ve beraberindeki heyeti kabulünde Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasına karşı HDP ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

AK Parti hükümetinin 31 Mart yerel seçimlerinden önce belediye başkanlarının görevden alınacağına ilişkin ilk sinyali verdiğini savunan İşleyen, halkın bu sürece karşı çıkacak gücü olduğunu ifade etti.

Temelli ise üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınmasına ilişkin, "Bu zihniyete karşı mücadele etmekten başka bir seçeneğimiz yok. Demokrasi ve barış konusunda toplumun bütün kesimleri bir araya gelmeli, bir demokrasi zemini yaratmalıyız. Bu demokrasi zemini üzerinde çözüm üretmeliyiz." dedi.

Partisinin demokrasi ittifakı, anayasa ve yargı reformu konularına ilişkin çalışma dosyasını İşleyen'e veren Temelli, daha sonra Halkevleri Başkanı Dilşat Aktaş'ı ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Kaynak: AA