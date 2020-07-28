HDP'den milletvekili Mensur Işık'a ceza: İki yıl uzaklaştırıldı
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HDP'den milletvekili Mensur Işık'a ceza: İki yıl uzaklaştırıldı

HDP, eşi ne şiddet uyguladığı iddia edilen Muş Milletvekili Mensur Işık'a disiplin cezası verdi. Işık, 2 yıl süreyle partiden çıkarma cezası aldı.

HDP'den milletvekili Mensur Işık'a ceza: İki yıl uzaklaştırıldı
28.07.2020 15:52 | Son Güncelleme: 28.07.2020 15:55

HDP Merkez Disiplin Kurulu,Muş Milletvekili Işık hakkında aldığı kararı açıkladı. Karara göre Muş Milletvekili Mensur Işık'a 2 yıl süreyle partiden çıkarma cezası verildi.

2 YIL SÜREYLE PARTİDEN ÇIKARILDI

Savunmalar ve iddialar alındı. Merkez Disiplin Kurulumuz, Mensur Işık'a 2 yıl süreyle geçici çıkarma cezası verdi. Parti ile 2 yıl ilişkisi kesilmiştir. Bunu ilk kez Diyarbakır'dan açıklıyoruz."

"BİZİ DE ÇOK DERİNDEN ÜZMÜŞ VE SARSMIŞTIR"

HDP olarak kim tarafından ve kime uygulanırsa uygulansın şiddeti kabul etmeyeceklerini belirten Beştaş, aile içi ve toplumsal şiddet yönündeki mücadelenin öncülüğünü yürüten bir parti olarak bundan sonra da tutumlarının devam edeceğini vurguladı.

Partisinden bir milletvekilinin böyle bir mesele ile anılmasından üzgün olduklarını işaret eden Beştaş, "Şiddet uygulaması bizi de çok derinden üzmüş ve sarsmıştır. Bu bizim bakışımızı ve tutumumuzu asla etkilememiştir. Bu konuda gerekirse öz eleştiriden kaçınmayacağız. Halkımıza bu konuda öz eleştirel yaklaşımımız devam edecektir. Çünkü şiddet kesinlikle hiçbir şekilde ıskalayacağımız, meşru göreceğimiz veya arkasında duracağımız bir olgu değildir." değerlendirmesinde bulundu.

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