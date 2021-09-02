HDP'den Millet İttifakı'na gözdağı: 'Nasıl olsa bize oy verecek' diyenler çok büyük bir hatada bulunur
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HDP'den Millet İttifakı'na gözdağı: 'Nasıl olsa bize oy verecek' diyenler çok büyük bir hatada bulunur

Haberler.com - Haberler | Politika

HDP'li Garo Paylan, katıldığı bir canlı yayında Millet İttifakı'na gözdağı verdi. Yerel seçimlerde iktidarın kaybetmesi için Millet İttifakı'na oy verdiklerini söyleyen Paylan, "'Nasıl olsa HDP bize oy verecek' diyenler çok büyük bir hatada bulunur" dedi.

HDP Milletvekili Garo Paylan, Bizim TV YouTube kanalında yaptığı konuşmada, 2019 yerel seçimlerini ve 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdi. Paylan, Millet İttifakı'yla ilgili de çok çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"İKTİDARIN KAYBETMESİ İÇİN OY VERDİK"

Yerel seçimlerde iktidarın kaybetmesi için Millet İttifakı'na oy verdiklerini belirten Paylan, "Biz İstanbul seçimlerinde, yerel seçimlerde muhalefete, iktidar kaybetsin diye oy verdik. Tek bir stratejimiz vardı. İktidara kaybettirmek. Ama şimdi kazanacağımız bir barış ve demokrasi var" dedi.

"ÇOK BÜYÜK BİR HATADA BULUNURLAR"

HDP'li Paylan, "Millet İttifakı şöyle bakarsa, 'Ben nasıl olsa yürürüm, HDP seçmeni nasıl olsa Erdoğan'a karşıt, ben ne yaparsam yapayım, milliyetçi politika da gütsem nasıl olsa bana oy verecek' derlerse çok büyük bir hatada bulunurlar" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU, MİLLET İTTİFAKI'NI İŞARET ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, katıldığı bir programda HDP yönetiminden son dönemde gelen açık ittifak çağrıları sorulmuştu. CHP lideri, bu çağrılara yanıtının ne olacağı sorusuna Millet İttifakı'nı işaret ederek yanıt vermişti. "İttifak bileşenleri ile hareket etmek zorundayız" demişti.

HDP'den Millet İttifakı'na gözdağı: 'Nasıl olsa bize oy verecek' diyenler çok büyük bir hatada bulunur

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