HDP'den istifa edince tehdit edilen Başkan Eren Dünya görüşümüz uymadı
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Halkların Demokratik Partisi, Kozluk, Güncel, Haber

HDP'den istifa edince tehdit edilen Başkan Eren Dünya görüşümüz uymadı

HDP'den istifa edince tehdit edilen Başkan Eren: Dünya görüşümüz uymadıHDP ile yaşadığı düşünce ayrılığı nedeniyle 30 Aralık'ta partisinden istifa ettikten sonra tehdit edildiğini söyleyen Batman'ın Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu.

24.04.2020 09:31 | Son Güncelleme: 24.04.2020 09:36

HDP'den istifa edince tehdit edilen Başkan Eren: Dünya görüşümüz uymadı

HDP ile yaşadığı düşünce ayrılığı nedeniyle 30 Aralık'ta partisinden istifa ettikten sonra tehdit edildiğini söyleyen Batman'ın Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu. Eren, "İstifa kararımın ardından ilçenin genelinde olumlu bir hava oluştu. Hiçbir zaman ideolojik düşüncelerle hareket etmedim. Düşüncelerim, partiyle örtüşmediği için istifa etmeyi kararlaştırdım. Bu iş böyle yürümüyordu. Bu nedenle HDP'den ayrıldım. Dünya görüşümüz birbirine uymadı" dedi.

31 Mart yerel seçimlerde HDP'den Kozluk Belediye Başkanı seçilen Ayhan Eren, partisiyle yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle 30 Aralık'ta partisinden istifa etti. Eren, önceki gün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla, istifasının ardından HDP'liler tarafından tehdit edildiğini duyurdu. İstifasının ardından yaşanan gelişmeleri DHA muhabirine değerlendiren Eren, HDP ile düşünceleri farklı olsa da hiçbir zaman ideolojik düşüncelerle hareket etmediğini söyledi.

'BU İŞ BÖYLE YÜRÜMÜYORDU'

Kozluk ilçesine hizmet için belediye başkanlığına aday olduğunu söyleyen Eren, "25 yıl hem turizm, hem de farklı sektörlerde çalıştım. İlçe halkı için ne yapabilirim diye buraya geldim. Tek amacım var, o da hizmettir. Hiçbir zaman ideolojik düşüncelerle hareket etmedim. Düşüncelerim, partiyle örtüşmediği için istifa etmeyi kararlaştırdım. Bu iş böyle yürümüyordu. Bu nedenle HDP'den ayrıldım. Dünya görüşümüz birbirine uymadı" diye konuştu.

İstifa kararına tepki verene de destek veren de olduğunu kaydeden Eren, şunları söyledi:

"İstifa kararımı 26 bin 500 nüfuslu ilçede olumlu bulanlar da var, eleştirenler de var. Her düşünceye saygım var ama yeter ki eleştiriler ölçülü olsun. İlçe merkezinde öyle olumsuz tepkiler yok. Halkımın içindeyim, çalışanlarla iç içeyim. Sosyal medyadaki eleştirileri de Allah'a havale ediyorum. Bunlar Kozluk dışında olanlardır. Çok fazla polemiğe girmek istemiyorum. Partili olan, olmayan herkesten oy aldım. Bir yıldır görevdeyim. 170 çalışanımızın maaş ve özlük haklarından oluşan yaklaşık 7 milyon lira borcu ödeyemedik. Gerek çalışanlarımıza, gerekse de ilçe sakinlerimizin beklentilerine yanıt vermek için buradayız."

'HİZMET İÇİN BURADAYIM, İDEOLOJİ İÇİN BURADA OLAMAYIZ'

Bir yıllık görev süresi içinde belediyenin gelir-gider tablosunu her ay sosyal medyada paylaştığını ifade eden Eren, "Bütçemiz belli. Bunu sürekli kamuoyu ile paylaşmayı da bir görev bildim. Bir yıldır halkın bizden beklediği hizmetleri gerçekleştiremedik. Hizmet için buradayım, ideoloji için burada olamayız. Bu halkın beklentileri neyse onu vermek zorundayız. İstifa kararımın ardından ilçenin genelinde olumlu bir hava oluştu. Bazı çevrelerin 'HDP oylarıyla seçildi' şeklindeki iddiaları varsa da özür diliyorum. Artık Kozluk için önümüze bakıyoruz" dedi.

HDP'den istifa edince tehdit edilen Başkan Eren Dünya görüşümüz uymadı

Kaynak: DHA

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Güncel Manşet

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