Hdp Batman Milletvekili Aslan Açıklaması

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Mardin'in Midyat ilçesinin Türkiye'deki genel hizmet anlayışından yoksun bir şekilde hizmetsiz bırakıldığını belirterek, "Bütün Türkiye'nin her tarafından yollar, otobanlar yapılmış ama Mardin ve Midyat arasındaki 65 kilometrelik yola ilişkin çalışma yoktur." dedi.



Aslan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, her yıl özellikle yaz aylarında Midyat'ta elektrik ve su sorunu yaşandığını ileri sürdü.



Su sıkıntısı nedeniyle tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların olumsuz etkilendiğini belirten Aslan, su depolarında bakteri oluşmasının salgınlara yol açtığını ifade etti.



Elektriklerin sürekli kesilmesiyle vatandaşların elektronik eşyalarının yandığını, elektrik ve su sorunun Mecliste daha önce de dile getirdiğini ancak Midyat ve çevresindeki bu sorunun çözülmediğini anlattı.



Aslan, "Midyat, Türkiye'deki genel hizmet anlayışından yoksun bir şekilde hizmetsiz bırakılmaktadır. Bütün Türkiye'nin her tarafından yollar, otobanlar yapılmış ama Mardin ve Midyat arasındaki 65 kilometrelik yola ilişkin çalışma yoktur. Midyat ve Nusaybin arasındaki 40 kilometrelik yol tek şerit diyebileceğimiz bir darlıktadır. Midyat'a yapılan bu uygulamalara anlam verebilmiş değiliz. Midyat bunu hak etmiyor." diye konuştu.