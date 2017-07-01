HDP, Adalet Yürüyüşü Sonrası Yapılacak Mitinge "Yüzbinlerce" Partiliyi Çağırdı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'ne tam destek verme kararı alan HDP, Kandıra Cezaevi önünden yürüyüşe katılacak.

Kandıra'daki katılım Ahmet Türk, Mithat Sancar, Celal Doğan gibi isimlerden oluşturulacak bir heyetle olacak.

YÜZBİNLERCE PARTİLİ DAVET EDİLECEK

Ancak HDP asıl desteği, 9 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak olan mitingde verecek. Parti, yürüyüş sonrası yapılacak büyük mitinge ise kitlesel olarak katılma kararı aldı.

HDP MYK toplantısında konu ele alınırken İstanbul'daki mitinge "yüzbinlerce kişi ile katılım sağlanması" yönünde eğilim oluştuğu öğrenildi. Eski eşbaşkan Figen Yüksekdağ'ın tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden katılımın ayrıntıları da konuşuldu.

MİTİNG SLOGANLARI BELLİ OLDU

Kandıra'daki katılım Ahmet Türk, Mithat Sancar, Celal Doğan gibi isimlerden oluşturulacak bir heyetle olacak. Bu heyette yer alanların ellerinde ise sadece, "Eşbaşkanlar için adalet", "Tutuklu milletvekilleri için adalet" yazılı dövizler bulunacak, parti bayrağı olmayacak.