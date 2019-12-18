Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - Şeb-i Arus
Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri Mevlana Kültür Merkezi Sanatçı Erol Evgin'den detaylar Sanatçı Ahmet Özhan'ın konseri Araştırmacı Yazar Ömer Tuğrul İnançer'in konuşması Sema Ayin-i Şerifi KONYA - Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Hazreti...
Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
Mevlana Kültür Merkezi
Sanatçı Erol Evgin'den detaylar
Sanatçı Ahmet Özhan'ın konseri
Araştırmacı Yazar Ömer Tuğrul İnançer'in konuşması
Sema Ayin-i Şerifi
KONYA - Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin son gününde Şeb-i Arus töreni düzenlendi.