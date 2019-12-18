Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - Şeb-i Arus
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Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - Şeb-i Arus

Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri Mevlana Kültür Merkezi Sanatçı Erol Evgin'den detaylar Sanatçı Ahmet Özhan'ın konseri Araştırmacı Yazar Ömer Tuğrul İnançer'in konuşması Sema Ayin-i Şerifi KONYA - Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Hazreti...

18.12.2019 00:06 | Son Güncelleme: 18.12.2019 00:13
Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - Şeb-i Arus

Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

Mevlana Kültür Merkezi

Sanatçı 'den detaylar

Sanatçı 'ın konseri

Araştırmacı Yazar 'in konuşması

Sema Ayin-i Şerifi

KONYA - Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin son gününde Şeb-i Arus töreni düzenlendi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - Şeb-i Arus
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