Hazırladıkları projeyle Yuntdağı'ndaki çocuklara tiyatroyu sevdirecekler

21.02.2020 08:49 | Son Güncelleme: 21.02.2020 08:49

Osmancalı Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Yuntdağı'ndan aralanan perde' projesi ile bölge çocuklarına tiyatroyu sevdirecek.



Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesindeki Osmancalı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin hazırladığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca Türkiye'de 25 bin proje arasından ilk bin projeye alınarak desteklenmeye hak kazanan 'Yuntdağı'ndan aralanan perde' projesinin tanıtımı okulda yapıldı. Toplantıya Yunusemre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Çengel, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Yunusemre Belediyesi Başkan Yardımcısı Musa Dirik, Yunusemre Belediye Başkan Danışmanı Mehmet Emin Sofuoğlu, Yunusemre İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Levent Tokay ve davetliler katıldı.



Osmancalı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Zübeyde Kan ve proje ekibinin de yer aldığı toplantıda bilgi veren Proje Koordinatörü Celil Mavidemir, öğrencilerin, öğretmenler rehberliğinde Türk kültür öğelerini barındıracak nitelikte bir tiyatro metni hazırlayacaklarını dile getirdi. Mavidemir, tiyatronun Maldan, Osmancalı, Seyitli köylerinde ve ilçedeki 5-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik sahneleyerek tiyatroyu sevdirmeyi amaçladıklarını belirtti. Toplantıya katılan kurum yetkilileri de projeyi çok beğendiklerini, kurumlarınca destek vermekten mutluluk duyacaklarını belirtti. - MANİSA

Kaynak: İHA