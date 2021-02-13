Hazire ne demek? Hazire anlamı ne?
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Hazire ne demek? Hazire anlamı ne?

13.02.2021 17:47 | Son Güncelleme: 13.02.2021 17:50
Hazire ne demek? Hazire anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Hazire, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Hazire ne demek? Hazire anlamı ne? İşte, Hazire kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Hazire kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Hazire anlamı ne? Hazire ne demek?

HAZİRE NE DEMEK?

Hazîre, külliye, cami, mescit, tekke gibi dini yapıların avlularında yer alan etrafı duvar veya parmaklıkla çevrili mezarlıklara verilen isim.

Hazîreler birkaç mezardan oluşabildiği gibi birkaç yüz mezarı barındıranları da vardır. Hazîrelerin ilk çekirdeğini bitişiğinde bulunan binayı yaptıranın veya o bina ile bağı olan şahısların mezarları oluşturur.

Cami, mescit veya tekkeyi yaptıranlar öldükten sonra bu ibadethanelerin çoğu zaman kıble tarafına gömülmüşlerdir. Zaman içinde bu türbe veya mezarın yanına yeni yapılan definlerle beraber bir hazîre oluşur. Bir hazîrenin büyüklüğü orada ilk mezarı bulunan kişinin makamına ve mezarlık olmaya elverişli alanın genişliğine bağlıdır. Şehir dışında kurulmuş tekkelerin hazîrelerinden bazıları zaman içinde büyük bir mezarlığa dönüşmüştür.

İstanbul ve bazı eski Osmanlı şehirlerinde, servi ağaçlarının gölgelediği hazîreler günümüzde, hem tarihi bir değer taşımakta hem de şehir içindeki yeşil alanların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

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