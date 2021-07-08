Nakdi ücret desteği ne zaman yatıyor? Haziran ayı ücretsiz izin parası ne zaman yatacak

İşletmelerin işçi çıkarımını önlemek için koronavirüs ekonomik tedbirleri arasına dahil edilen ücretsiz izin maaş desteği hakkında "Temmuz ayı ücretsiz izin maaş desteği ödeme tarihi belli oldu mu? Haziran ayı ücretsiz izin parası ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ne zaman yatıyor?" sorularının yanıtları merak edildi.

Haziran ayı ücretsiz izin parası ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ne zaman yatıyor? sorularının yanıtları merak ediliyor. Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 17 Nisan 2020 tarihinde başlatılan Nakdi Ücret Desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatıldı.

HAZİRAN AYI ÜCRETSİZ İZİN PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Ücretsiz izin maaş desteği ödemeleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmese de ödemelerin bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor.

Ödemelerin yapılıp yapılmadığı ise 'turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-odemesi' internet adresinden sorgulanacak.

Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ise 5 Haziran'da hesaplara yatmıştı. 30 Haziran 2021 itibariyle uygulamaların sona ermesiyle birlikte çalışanlar son kez bu uygulamadan faydalandı.

Öte yandan aynı şekilde 30 Haziran'da işten çıkarma yasağı da sona erdi. 1 Temmuz'dan itibaren işçi çıkarımı yapacak olan işverene cezai işlem uygulanmayacak. Nakdi ücret desteği ödemelerine ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimizde yerini alacak.

2021 NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

2021 yılı için ise günlük nakdi ücret desteği miktarı, 13 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile asgari ücret artış oranında (yüzde 21,56) artırılarak günlük 47,70 TL'ye çıkarılmıştı. Nakdi Ücret Desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödeniyordu. Nakdi ücret desteği, 1500 lira olarak açıklanmıştı.