Hazır Giyim Üretimini İki Yılda %20!

Sektörün ağırlıklı olarak 40 – 50 yıllık teknoloji ile üretim yaptığını hatırlatan Hadi Karasu, "Kapasite kullanımında yüzde 80'e dayanmış durumdayız. Hızla Endüstri 4.0 uyumlu yatırım yapmak ve mevcut tesislerimizin teknolojisini yenilemek zorundayız" dedi.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu, Türkiye'nin en önemli sorunları arasında ilk sıralarda yer alan işsizliği hazır giyim sektörünün çözebileceğini söyledi. Projelerinin hazır olduğunu ifade eden Karasu, kaynak desteği sağlanması halinde sektörde halen 40 milyar dolar düzeyinde bulunan üretim değerini, iki yılda yüzde 20 arttırarak 48 - 50 milyar dolara çıkarabileceklerini bildirdi.

Hazır giyim endüstrisinin öncü sivil toplum kuruluşlarından TGSD'nin 22. Olağan Genel Kurulu İstanbul'da toplandı. Genel Kurul'da ikinci kez başkan seçilen Hadi Karasu, konuşmasında hazır giyim sektörünün katma değerli üretimi, istihdama katkısı ve ihracatı ile Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı. Ülke ekonomisine daha fazla katkı sunabilmek bir yıldır saha çalışması yaptıklarını anlatan Karasu, şöyle devam etti:

İŞSİZLİK SORUNUNU DA DÖVİZ İHTİYACINI DA BİZ ÇÖZERİZ

"Hazır giyim sektörümüz ağırlıklı olarak 40 – 50 yıllık teknoloji İle üretim yapıyor ve kapasite kullanımında yüzde 80'e dayanmış durumdayız. Hızla Endüstri 4.0 uyumlu yatırım yapmak ve mevcut tesislerimizin teknolojisini yenilemek zorundayız. Sahada bir yıldır yaptığımız çalışmaların ışığında projelerimizi hazırladık. Kamu otoritesinden bu projelerimiz için sınırlı da olsa kaynak desteği bekliyoruz. Kaynak bulur ve projelerimizi uygulayabilirsek hazır giyim sektöründe halen 40 milyar dolar olan üretim değerini iki yılda yüzde 20 arttırarak 48 – 50 milyar dolara çıkarabiliriz. Sektör olarak bizim üretimimizin artması daha fazla istihdam, daha fazla ihracat ve daha fazla döviz anlamına geliyor. Özetle söylemem gerekirse, ülkemizin işsizlik sorununu da döviz ihtiyacını da biz büyük ölçüde çözebiliriz."

Hadi Karasu, devlet bankalarının açacağı limitli finansmanın, hazır giyim gibi net döviz girdisi sağlayan, katma değer üreten ve istihdam yaratan sektörlere kullandırılması halinde pozitif geri dönüşün çok daha hızlı bir şekilde alınacağını vurguladı.

Küresel pazarlarda rekabet için hızın öneminin altını çizen Hadi Karasu, mevzuattan kaynaklı bir takım engellerin sektörde zaman ve enerji kaybına neden olduğunu, motivasyonu düşürdüğünü söyledi. Karasu, sektörün hızını kesen engellerin kaldırılması için kamu otoritesi ile mevcutların yanı sıra yeni iş birliği kanalları geliştirmeyi öncelikleri arasına aldıklarını bildirdi.

TGSD'NİN MENTORLÜK PROJESİ DENEYİM VE DİNAMİZMİ BİR ARAYA GETİRECEK

Geçen yıl başlattıkları ve mentorluk projesini yeni dönemde daha da geliştireceklerini ifade eden Karasu, "Sektöre ömrünü adayan, Türkiye'yi hazır giyim üretiminde marka ülke konumuna getiren duayen girişimcilerimiz var. Genç kuşakların bu eşsiz bilgi birikiminden yararlanabilmeleri için başlattığımız proje ile deneyim ve dinamizmi aynı potada buluşturacağız" diye konuştu.

Hadi Karasu, iç piyasanın ithal ürünlere olan ihtiyacını ortadan kaldırmak için farklı bir yol izlemek durumunda olduklarını belirterek, "Bu noktada markalaşma ve teknik ürünlere geçişi hızlandırarak katma değer artışını da sağlayabiliriz" dedi.

TGSD'nin 2 yıl görev yapacak yeni yönetim kurulunda A.Hadi Karasu, M.Cevdet Karahasanoğlu, Murat Aydın, Ramazan Kaya, Toygar Narbay, Mustafa Laçin, Önder Türkmen, Cem Altan, Ümit Özüren, Cüneyt Yavuz, Esra Ercan, Sami Kariyo, İsa Dal, Sanem Dikmen, Tanzer Gözek, Hakan Tin, Bülent Alkanlı, Berk Taktaş, Mehtap Elaidi, Müslim Yıldız, Fahrettin Akaydın, Murat Şimşek, Kemal Genç ile Servet Karaalioğlu yer aldı.

Kaynak: Bültenler