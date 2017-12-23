Hazır Giyim Sektörü Bursa'da Buluştu

Hazır giyim sektörünün kanaat önderleri, sektörün geleceğini Bursa'da düzenlenen çalıştayda ele aldı. Türkiye genelinde hazır giyim sektörünün önde gelen kurum ve kuruluşlarının başkan ve yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen çalıştayda sektörün 2018 ve sonrasındaki stratejileri belirlendi.

Tüm gün süren çalıştay programının ardından düzenlenen yemekte, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilere sağladığı katkılardan ötürü Devlet Eski Bakanı Cavit Çağlar'a teşekkür plaketi takdim edildi.

"Ailemiz için büyük onur"

Cavit Çağlar için düzenlenen bir gecede yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Şankaya, "Bu gecenin düzenleneceği bilgisi bana geldiğinde Cavit abimle bir kez daha gurur duydum. Kendisinden Kremlin'deki törenin yapılacağını duyduğumda da ailemiz için büyük bir onur olacağını söylemiştim. Çünkü bizim için Cavit Çağlar bir idoldür. Çalışkanlığıyla, iş adamlığıyla, aile büyüklüğü ve kısacası her şeyiyle bizim için örnek bir insandır" dedi.

"Konu devlet olunca geride kalan her şeyi teferruat olarak görür"

Kendisinin yetişmesinde Cavit Çağlar'ın büyük rolü olduğunu da kaydeden Şankaya, "Bugünlere gelmemde kendisinin çok büyük bir rolü bulunmaktadır. Cavit Çağlar, konu devlet olunca geride kalan her şeyi teferruat olarak gören bir kişidir. Son olaylarda da bu düşünceyle hareket etmiştir. Bugün gelinen noktada devlet için neler yapabileceğini göstermiştir. Biz bu konuda kendimizi çok şanslı görüyoruz. Böyle bir aile büyüğümüzün olması benim için de çok büyük bir şans. Ben bu vesile ile ailemizi onurlandırdığı için kendisine bir kez daha teşekkür ediyor, iyi ki varsın Cavit Abi diyorum" şeklinde konuştu.