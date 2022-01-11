Hazır Aile, çocuk sahibi olmak isteyen ve evlat edinmeye karar veren bir çiftin hikayesini konu ediyor. Hazır Aile konusu ne, oyuncuları kimler? Hazır Aile filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Hazır Aile oyuncu kadrosu!

HAZIR AİLE FİLMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hazır Aile filmi 11 Ocak Salı bugün saat 20:00 'da TRT 1'de başlayacaktır.

HAZIR AİLE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hazır Aile, çocuk sahibi olmak isteyen ve evlat edinmeye karar veren bir çiftin hikayesini konu ediyor. Pete ve Ellie birbirlerini seven, uyumlu bir çifttir. Tek istekleri ise çocuk sahibi olmaktır. Sevimli çift, bir aile kurmaya karar verdiğinde koruyucu aile olarak evlat edinme yoluna başvurur. Amaçları küçük bir çocuğu evlat edinmektir ancak birbirinden tatlı üç kardeş görünce hepsini evlat edinmeye karar verirler. Kardeşlerin en büyüğü, asi bir genç kız olan 15 yaşındaki Lizzy'dir. Çift kendilerini bir gecede üç çocuklu bir aile olarak bulur. Pete ve Ellie, artık bir aile olma umuduyla, nasıl ebeveynlik yapılması gerektiğini öğrenmek zorundadır. Bu süreçte birbirlerinden farklı karakterlerde olan bu 5 kişi, birbirlerine alışmalı ve uyum sağlamayı öğrenmelidir. Aile dinamikleri, evlat edinme sisteminin kağıt işleri, çıkan aksaklıklar, aile sahibi olmanın ne demek olduğunu unutan çocuklar ve hassas duygular da işin içine girince her şey giderek zorlaşır.

HAZIR AİLE FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Mark Wahlberg - Pete

Rose Byrne - Ellie

Isabela Merced - Lizzie

Gustavo Quiroz Jr. - Juan

Julianna Gamiz - Lita

Octavia Spencer - Karen

Tig Notaro - Sharon

Margo Martindale - Büyükanne Sandy

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