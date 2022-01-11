Hazır Aile konusu ne, oyuncuları kimler? Hazır Aile filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Hazır Aile oyuncu kadrosu!
Bugün TRT 1'de Hazır Aile filmi ekranlara geldi. Filmin devam etmesiyle birlikte izleyiciler, Hazır Aile konusu ne, oyuncuları kimler? Hazır Aile filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Hazır Aile oyuncu kadrosu! merak etti. Peki, Hazır Aile konusu nedir? Hazır Aile oyuncuları kimlerdir? Başrolleri kim? İşte detaylar...
Hazır Aile, çocuk sahibi olmak isteyen ve evlat edinmeye karar veren bir çiftin hikayesini konu ediyor. Hazır Aile konusu ne, oyuncuları kimler? Hazır Aile filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Hazır Aile oyuncu kadrosu!
Hazır Aile filmi 11 Ocak Salı bugün saat 20:00 'da TRT 1'de başlayacaktır.
Hazır Aile, çocuk sahibi olmak isteyen ve evlat edinmeye karar veren bir çiftin hikayesini konu ediyor. Pete ve Ellie birbirlerini seven, uyumlu bir çifttir. Tek istekleri ise çocuk sahibi olmaktır. Sevimli çift, bir aile kurmaya karar verdiğinde koruyucu aile olarak evlat edinme yoluna başvurur. Amaçları küçük bir çocuğu evlat edinmektir ancak birbirinden tatlı üç kardeş görünce hepsini evlat edinmeye karar verirler. Kardeşlerin en büyüğü, asi bir genç kız olan 15 yaşındaki Lizzy'dir. Çift kendilerini bir gecede üç çocuklu bir aile olarak bulur. Pete ve Ellie, artık bir aile olma umuduyla, nasıl ebeveynlik yapılması gerektiğini öğrenmek zorundadır. Bu süreçte birbirlerinden farklı karakterlerde olan bu 5 kişi, birbirlerine alışmalı ve uyum sağlamayı öğrenmelidir. Aile dinamikleri, evlat edinme sisteminin kağıt işleri, çıkan aksaklıklar, aile sahibi olmanın ne demek olduğunu unutan çocuklar ve hassas duygular da işin içine girince her şey giderek zorlaşır.
Mark Wahlberg - Pete
Rose Byrne - Ellie
Isabela Merced - Lizzie
Gustavo Quiroz Jr. - Juan
Julianna Gamiz - Lita
Octavia Spencer - Karen
Tig Notaro - Sharon
Margo Martindale - Büyükanne Sandy
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