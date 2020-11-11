Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden ve devir teslim törenine katılmayan Albayrak'ın Trabzon'da olduğu iddia edildi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden ve devir teslim törenine katılmayan Albayrak'ın Trabzon'da olduğu iddia edildi

11.11.2020 09:44 | Son Güncelleme: 11.11.2020 09:50

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden ve bakanlıktaki devir teslim törenine katılmayan Berat Albayrak'ın babası, eşi ve çocuklarıyla birlikte Trabzon'daki yayla evlerinde olduğu iddia edildi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, Halk TV'de katıldığı Şimdiki Zaman programında Hazine ve Maliye Bakanlığından istifa eden ve sağlık problemleri nedeniyle devir teslim törenine katılamayacağı açıklanan Berat Albayrak'ın nerede olduğuna dair düşüncelerini paylaştı.

"AİLESİYLE BİRLİKTE TRABZON'DAKİ YAYLA EVİNDE"

Programda konuşan Barış Yarkadaş, öğrendiği kadarıyla Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak ile Trabzon'da yaylaya çıktığını ifade etti. Yarkadaş, "Şu an Türkiye'de herkes Berat Albayrak'ın nerede olduğunu soruyor. Bazı kaynaklar Berat Albayrak'ın ailesi ile birlikte İngiltere'ye gitmiş olabileceğini iddia ediyor. Ancak benim edindiğim bilgi ise Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak ile birlikte, çocukları ve eşini de yanına alarak Trabzon'a giderek yayladaki evlerinde zihni bir dinlenmeye çekildiği yönünde" dedi.

TELEFONLARINI AÇMIYOR

Albayrak'ın siyasete veda ettiğini söyleyen Yarkadaş duyumlarını şöyle aktardı: "Yine bir başka iddiaya göre, Sadık Albayrak, kriz sürecinde Tayyip Erdoğan'a ulaşamıyor ve çok kırılıyor. Ben, pazar gecesinden beri değişik saatlerde Berat Albayrak'ı her gün en az 4 kere aradım. Albayrak telefonunu hiç açmıyor. Berat Albayrak'a şu an hiç kimse ulaşamıyor."

DEVİR TESLİM TÖRENİNE KATILMADI

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, dün gazetecilerin devir teslim töreniyle ilgili sorularına cevaben; "Berat Bey'in sağlık problemleri nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak" demişti.

NE OLMUŞTU?

Berat Albayrak, Instagram hesabından yaptığı istifa paylaşımında "Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım" cümlelerine yer vermişti. İstifa kararı, paylaşımdan bir gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden ve devir teslim törenine katılmayan Albayrak'ın Trabzon'da olduğu iddia edildi

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