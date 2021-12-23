Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Kur korumalı TL mevduatına geçiş sabah itibarıyla 10 milyar liraydı, öğleden sonra bu katlanarak gitti." - Haberler
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Kur korumalı TL mevduatına geçiş sabah itibarıyla 10 milyar liraydı, öğleden sonra bu katlanarak gitti."

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati:
AA / Necati Keleş - Haberler | Güncel

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Kur korumalı TL mevduatına geçiş sabah itibarıyla 10 milyar liraydı, öğleden sonra bu katlanarak gitti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Kur korumalı TL mevduatına geçiş sabah itibarıyla 10 milyar liraydı, öğleden sonra bu katlanarak gitti."

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AA / Necati Keleş - Son Dakika Haberleri

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