Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Kur korumalı TL mevduatına geçiş sabah itibarıyla 10 milyar liraydı, öğleden sonra bu katlanarak gitti."
AA / Necati Keleş - Haberler | Güncel
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Kur korumalı TL mevduatına geçiş sabah itibarıyla 10 milyar liraydı, öğleden sonra bu katlanarak gitti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Kur korumalı TL mevduatına geçiş sabah itibarıyla 10 milyar liraydı, öğleden sonra bu katlanarak gitti."
AA / Necati Keleş - Son Dakika Haberleri
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