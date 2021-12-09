Hazine ve Maliye Bakanı Nebati hafta sonu iş dünyası ile buluşacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati hafta sonu iş dünyası ile buluşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati hafta sonu iş dünyası ile buluşacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, İstanbul'da hafta sonu iş dünyası ile bir araya gelecek.

İSTANBUL (İHA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, İstanbul'da hafta sonu iş dünyası ile bir araya gelecek.

Bakan Nebati, Tbmm'de basın mensuplarının sorularını cevapladı. İstanbul'da hafta sonu iş dünyası ile bir araya geleceğinin hatırlatılması üzerine Bakan Nebati, "Evet, cumartesi inşallah" cevabını verdi.

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak iyileştirmelerin bütçeye ekstra yük getirip getirmeyeceği sorusuna ise Nebati, "Yük mü var" şeklinde cevap verdi. - ANKARA

Meclis'te tansiyon bir anda yükseldi! AK Partili Alpay Özalan'ın yumruğunu kaldırdığı anlar objektiflere anbean yansıdı

Meclis'te tansiyon bir anda yükseldi! AK Partili Alpay Özalan'ın yumruğunu kaldırdığı anlar objektiflere anbean yansıdı

 Bakan Soylu, HDP'li vekillere dönerek böyle tepki gösterdi: Kürtler sizden nefret ediyor

Bakan Soylu, HDP'li vekillere dönerek böyle tepki gösterdi: Kürtler sizden nefret ediyor

 Bakan Soylu, Tahir Güven'i öldüren teröristi HDP'li vekil Kaçmaz'ın evinde yakaladıklarını açıkladı

Bakan Soylu, Tahir Güven'i öldüren teröristi HDP'li vekil Kaçmaz'ın evinde yakaladıklarını açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title