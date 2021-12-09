Hazine ve Maliye Bakanı Nebati hafta sonu iş dünyası ile buluşacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, İstanbul'da hafta sonu iş dünyası ile bir araya gelecek.
İSTANBUL (İHA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, İstanbul'da hafta sonu iş dünyası ile bir araya gelecek.
Bakan Nebati, Tbmm'de basın mensuplarının sorularını cevapladı. İstanbul'da hafta sonu iş dünyası ile bir araya geleceğinin hatırlatılması üzerine Bakan Nebati, "Evet, cumartesi inşallah" cevabını verdi.
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak iyileştirmelerin bütçeye ekstra yük getirip getirmeyeceği sorusuna ise Nebati, "Yük mü var" şeklinde cevap verdi. - ANKARA
Meclis'te tansiyon bir anda yükseldi! AK Partili Alpay Özalan'ın yumruğunu kaldırdığı anlar objektiflere anbean yansıdı
Bakan Soylu, HDP'li vekillere dönerek böyle tepki gösterdi: Kürtler sizden nefret ediyor
Bakan Soylu, Tahir Güven'i öldüren teröristi HDP'li vekil Kaçmaz'ın evinde yakaladıklarını açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri