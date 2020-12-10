Hazine arazisi Osmancık belediyesi'ne tahsis edildi
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Hazine arazisi Osmancık belediyesi'ne tahsis edildi

10.12.2020 19:43 | Son Güncelleme: 10.12.2020 19:47
Hazine arazisi Osmancık belediyesi'ne tahsis edildi

Çorum'un Osmancık İlçesi Çiftlikler Mahallesi'nde bulunan hazine arazisi belediyenin kullanımına tahsis edildi.

Çorum'un Osmancık İlçesi Çiftlikler Mahallesi'nde bulunan hazine arazisi belediyenin kullanımına tahsis edildi.

Seçim sürecinde Osmancıklılara sözünü verdiği her projeyi sıraya koyan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, projeler için gerekli girişimleri yapmak üzere bürokratik girişimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Çiftlikler Mahallesi'nde 1195 ada 2 parselde mülkiyeti Hazineye kayıtlı 30 bin 847 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediye Başkanlığı adına tahsisi yapıldı.

Daha öncede at yarışları mevkii olarak adlandırılan toplamda 121 dönüm alanının meradan çıkarıldığı, meradan çıkarılan alana belediyenin yatırım yapacağı bildirilmişti.

Alanın at yarışları, güreş ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaya devam edeceğini belirten Osmancık Belediye Başkan Ahmet Gelgör, alana amfi tiyatrolardaki izleyici tribünlerine benzer bir projenin hayata geçirlmesinin düşünüldüğünü belirtmişti. - ÇORUM

Hazine arazisi Osmancık belediyesi'ne tahsis edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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