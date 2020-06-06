Hazım Körmükçü eski eşi Hilal Özdemir'e isyan etti 14 yıllık eski eşi Hilal Özdemir'in 2 çocuğunun nafakasını ödememekle ve kendisini mağdur etmekle suçladığı Hazım Körmükçü sessizliğini tv100'de ekrana gelen Magazin Hattı programına bozdu. Aylardır çalışmadığını belirten Hazım Körmükçü, canlı yayına çıkıp gözyaşı döken Hilal Özdemir'e isyan etti

İşte 34 yıllık oyuncu Körmükçü'nün açıklamaları:

"Türkiye'nin ve dünyanın gündemi belli, maddi ve manevi olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte biz de evdeydik. Sanat dünyası çok etkilendi. Aylardan beri oturuyoruz hiçbir iş yapmadan… Sonrasında neler olacağıyla ilgili net bir bilgi de yok. İşler açılacaktır ama bunun kısa bir süreç olacağını zannetmiyorum.





'GEREKSİZ AÇIKLAMALAR BENİ ZORA SOKTU'

Sadece ben değil, nafaka sorunu yaşayan erkekler kendini hem Türkiye'de hem de dünyada fazla ifade edemiyor. Çocuklarımın her zaman yettiğimce maddi manevi yanında yer aldım. Ancak yol arkadaşı olarak seçtiğim kişilerin sosyal medya ve birtakım mecralarda o dönemdeki koşulların sıkıntısıyla yaptığı gereksiz açıklamaları beni bambaşka bir konuma soktu. Basında çıkan haberler, yaratılan algı benim şu anda iş yapamama neden oldu.

14 senelik ilişkimde de, 3 yıl süren ilişkimde de alınteriyle kazandığım paramı eşlerimin eline teslim ettim. Maddi ve manevi olarak sahip olduğum hiçbir şeyi çocuklarım da dahil hayatımda saygı duyduğum kimseden esirgemedim.





'PARA KAZANAMIYORUM'

2 yıldır çocuklarıma ayda 3 bin TL nafaka ödüyorum. Son dönemde çocuklarıma iş yapamadığımı, şu an para kazanamadığımı ama her zaman yanlarında olduğumu belirttim. Ancak çocuklarım şu anda annelerinin de etkisiyle benimle görüşmek istemiyor. Çocuklarım beni suçluyor. Aradım ulaşamadım. Bu durum beni çok üzüyor. Evlatlarımın doğumuna girmiş, kordon bağlarını kesmiş insanım. Onlara önce arkadaş, sonra baba oldum. (Gözleri doluyor)& ;& ;





'2 KERE NAFAKA ÖDEYEMEDİM'

Bu konudaki karar mercii olan hakimlerimize de naçizane bir şey söylemek istiyorum; biz sanıldığı gibi çok paralar kazanmıyoruz. Çok kazanan insan sayısı 15 kişiyi geçmez. Mesela 1 yıl önce Söz dizisinde oynadım. Tutan ve çok reyting yapan bir diziydi, bütün ekipten indirim istendi. Bugün bir diziye başlasam, en az 2 – 3 bölüm stoklu çalışman gerekiyor. Paramı yayın tarihinden de sonra alıyorum ama dışarıdan bakınca çalışan biri olarak gözüküyorum. Zaten devam eden diziler bile ödeme konusunda 7-8 bölüm geriden geliyorlar. Ama hayat devam ediyor ve nafaka isteniyor. 2 kere nafaka ödeyemedim. Onda da yapımcı parasını alamadığı için bize ödeme yapamadı ama ben nafakamı ödemek zorundayım. Yapımcıdan para alamayınca ben nasıl ödeme yapabilirim? Allah yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Allah'a havale ediyorum. İlahi adalete güveniyorum.& ;



