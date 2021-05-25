Hazar Ergüçlü sevgilisi kim, kaç yaşında? Hazar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında?

Oyuncu Hazar Ergüçlü ve sevgilisi Onur Ünlü merak ediliyor. Peki, Hazar Ergüçlü sevgilisi kim, kaç yaşında? Hazar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında? Onur Ünlü kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

Oyuncu Hazar Ergüçlü ve sevgilisi Onur Ünlü merak ediliyor. Peki, Hazar Ergüçlü sevgilisi kim, kaç yaşında? Hazar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında? Onur Ünlü kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

HAZAR ERGÜÇLÜ SEVGİLİSİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Oyuncu Hazar Ergüçlü bir süredir Türk senarist, yönetmen, yapımcı, şair, müzisyen ve oyuncu Onur Ünlü ile beraber. Peki, Onur Ünlü kimdir? Ünlü, 24 Haziran 1973 tarihinde İzmit'de dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi iletişim sanatları bölümünden mezun oldu. Daha sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi iletişim bilimleri anabilim dalında yüksek lisansını tamamladı.

1993-1998 yılları arasında Ah Muhsin Ünlü mahlasıyla birçok şiir yazan Onur Ünlü, yazdığı şiirleri Gidiyorum Bu adlı kitapta topladı. 2006 yılında ilk sinema deneyimi olan Polis adlı ilk sinema filminin yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendi. 2011-2013 yılları arasında ise Leyla ile Mecnun dizisinin genel yönetmenliğini üstlendi. Dizi birçok başarıya imza attı. Sosyal medyada fenomen haline dönüşen dizi 3. sezon sonunda yayından kaldırıldı. Bu diziye devam ederken 2012-2013 yıllarında ise Şubat dizisinin genel yönetmenliğini yaptı. Daha sonra Ben de Özledim adlı dizinin yönetmenliğini üstlenmiş, aynı zamanda bu dizide Onur Ünlü rolü ile kendisini canlandırmıştır. 16 Şubat 2015 tarihinde yapımcılığını Ay Yapım'ın, senaristliğini ve yönetmenliğini kendisinin yaptığı Beş Kardeş dizisi siyasi göndermeler sebebiyle 13 bölümlük anlaşma uzatılmayarak, izlenme oranları iyi olmasına rağmen yayından kaldırıldı. Beş Kardeş'ten sonra Kırık Kalpler Bankası (Kısaca Bankası) filmini çekti. 2015 yılının sonlarına doğru vizyona giren yönetmenliğini Türkan Şoray'ın yaptığı Uzaklarda Arama filminin senaryosunu yazdı.

HAZAR ERGÜÇLÜ KİM, KAÇ YAŞINDA?

Hazar Ergüçlü (d. 1 Ocak 1992, KKTC), Kıbrıs Türkü oyuncu. Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım attı. 7 Eylül 2011 tarihinden itibaren ise Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay Canay karakteri ile televizyonda görünmeye başladı. Medcezir dizisinde Eylül adlı karakteri canlandırdı. Daha sonra Analar ve Anneler dizisinde Kader adlı karakteri canlandırdı. Haziran 2016'da Star TV'de başlayan Yüksek Sosyete dizisinde Cansu Koran karakterini canlandırdı. Kasım 2017'de başlayan Hayat Sırları adlı dizide Seher Kuzgun karakterini canlandırdı. İlk sezonu Aralık 2018'de yayımlanan Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizinin ilk dört sezonunda Zeynep karakterini canlandırdı.